〈北部〉宜蘭太平山鳩之澤 520打卡免費泡湯

2019-05-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕林務局羅東林區管理處推出「鳩之澤五二○我愛你」，打卡宣傳享大眾池免費優惠，民眾於五月二十日當天上午九點至下午一點，在海拔五百二十公尺的多望吊橋、鳩之澤溫泉或鳩之澤自然步道等處自拍合照，打卡公開分享，撰寫「鳩之澤五二○我愛你」，就可享溫泉大眾池免費體驗，每則PO文僅限一人免費。

太平山鳩之澤溫泉，全票一百五十元，半票一百元；羅東林管處指出，太平山國家森林遊樂區的鳩之澤，有溫泉、吊橋及自然步道，位處海拔五百二十公尺，有諧音「我愛你」浪漫聯想，今年決定舉辦「五二○打卡拍照優惠」，讓民眾在五月二十日來到太平山，有個特別回憶與驚喜。

羅東林管處指出，鳩之澤溫泉是國內優質溫泉，泉源由山麓石縫滲流而出，泉水經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，景緻媲美冰島藍湖溫泉，因應初夏的高溫，泡湯區調至攝氏三十八至四十二度，讓民眾可於天然美景享受泡湯樂趣。

鳩之澤除了溫泉，林管處表示，全長一點一公里自然步道，能欣賞到中低海拔常綠闊葉樹林樣貌，繁茂的蕨類植物、地被植群與各種附生植物，讓翠綠闊葉樹林擁有豐富的層次與美感，走一趟鳩之澤，可以享受芬多精森林浴及溫泉浴。

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