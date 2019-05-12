〈北部〉模範母親表揚「宮廷風」 花市長扮王爺

2019-05-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市公所昨舉辦模範母親暨模範婆媳表揚大會，今年改變以往溫馨路線，大走宮廷風，幫每一名接受表揚的模範母親及婆媳，戴上格格頭飾，還送上「母儀天下」匾額道具，別具用心；市長魏嘉賢更以清朝王爺裝扮出場，帶著福晉吳韻晨及寶貝女兒亮相，超另類創意風格博得滿堂彩。

現場五十四位模範母親及七對模範婆媳，每人都分別戴上五顏六色的頭花，加上工作人員的格格裝、太監裝及長袍馬褂裝扮，一眼望去彷彿穿越時空，宛如置身清朝宮廷，讓許多受邀觀禮的民眾相當驚艷，還一度誤認走錯會場。

市長魏嘉賢昨也帶著老婆吳韻晨及二位女兒出席，清朝王爺、福晉及小格格的角色裝扮，一進場立刻成為全場焦點，讓原本緊張即將上台受獎的媽媽們，看了頓時掩嘴大笑，還爭相上前握手，要求合影。

魏嘉賢說，感謝團隊創意發想，讓現場的模範母親及婆媳都能有個印象深刻的頒獎場景，自己的媽媽因病癱瘓臥床多年，儘管工作再忙，每周也會撥空返家探視，和她說話，期待能有清醒的一天；俗話說「百善孝為先」，天下媽媽為家庭犧牲奉獻，希望大家每天都能大聲向媽媽說「我愛您」，盡子女孝道，多陪伴家中的年邁雙親。

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