〈北部〉扛家計顧障兒 宜蘭縣模範媽張家琪不忘回饋

2019-05-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「生活再艱苦，都要勇敢走下去。」宜蘭縣三十七歲張家琪昨獲模範母親表揚，經歷過丈夫家暴陰霾，她身兼數職撐起家計，兒子罹患自閉症，張家琪陪著一同面對，她說，為了孩子她沒有哭的權利，更沒時間怨天尤人。面對困境，她學會勇敢樂觀，孩子成了前進動力，有時間還會去社福團體做志工，回饋社會。

19人獲表揚 37歲張家琪最年輕

宜蘭縣政府昨在縣民大廳辦理「模範母親表揚」，包含張家琪共十九人獲獎，張家琪是最年輕的獲獎媽媽。縣長林姿妙致贈「母儀群倫」賀牌，向這些無怨無悔的媽媽，致上最崇高敬意。

張家琪是桃園人，六年前與丈夫結婚，搬到宜蘭縣員山鄉；未料，丈夫交友不慎染上喝酒惡習，曾經酒後對她及兩名兒女家暴，一年半前，丈夫酒駕車禍入獄，家中經濟重擔頓時全部落在她的身上。

歷經家暴 身兼數職勇敢走下去

張家琪不只遇到這些挑戰，兒子到了三歲還不會說話，醫院診斷為「自閉症」。她為了家中經濟，身兼保險業務員、清潔員及家庭手工等工作，每天還要陪伴兒子學習，減緩病情步向正軌。

「自己好，孩子才會好！」張家琪說，當了母親，才知道父母辛苦，能獲得表揚要感謝宜蘭家扶中心與婆家，在她辛苦的人生伸出援手，讓她不會感到孤單，能更加努力面對人生。

張家琪指出，為了讓孩子在好的環境成長，她正與丈夫打離婚官司，即使辛苦，但自己沒有哭的權利，再艱難都要往前走，人生就是這樣，與其怨天尤人，不如想辦法跨越難關。

談到兒子，她說，只有不斷壯大自己，陪伴兒子成長，盡所有的母愛，陪兒子到醫院復健，讓病情好轉邁向正向人生，看到兒子不斷進步真的很欣慰，兒女快樂、健康長大，是她人生前進的動力。

感恩各界伸援 有能力就做公益

張家琪即使身兼數職、工作辛苦，但為了感謝很多社福團體對她伸出援手，平日有空就會到社福團體當志工，參與公益活動，只要有能力她就會回饋社會。

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