〈北部〉台六十一線竹南到後龍南下主線路段 13至22日封閉

2019-05-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部公路總局苗栗工務段，辦理台六十一線路面刨鋪施工作業，將於十三日到廿二日，封閉苗栗縣竹南鎮到後龍鎮南下主線路段；另，為辦理後龍觀海大橋檢測作業，於十五、十六日連續兩天晚間九點到翌日清晨六點作業，配合作業管制區域，後龍觀海大橋全線封閉，禁止人車通行，請用路人於施工期間遵循交維設施指示行駛及改走替代道路。

苗栗工務段表示，路面刨鋪施工作業，將於十三日上午九點起至廿二日下午五點止，封閉台六十一線九十三‧五公里（竹南鎮）到一○一‧四公里（後龍鎮）南下主線；封閉期間，車輛改道行駛台六十一線南下慢車道，請用路人車遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。

後龍觀海大橋檢測 15、16日兩晚全線封閉

另，後龍觀海大橋檢測作業，將於十五日晚間九點至十六日上午六點，及十六日晚間九點至十七日上午六點，連續兩天夜間進行，配合作業管制區域，後龍觀海大橋全線封閉，禁止人車通行，請用路人於施工期間遵循交維設施指示行駛及改走替代道路。

苗栗工務段建議，後龍觀海大橋封閉時段，北上車輛可行至台六十一線後龍交流道匯出銜接至台六線，左轉台一線，接中華路，再左轉至龍山路，左轉大山腳路行駛至台六十一線右轉往竹南。

南下車輛則可行至一○一‧二公里左轉大山腳路，右轉龍山路再右轉接中華路，直行接台一線右轉接至台六線駛至台六十一線往通霄。

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