〈北部〉平鎮人行道落差礙進出 桃市府：請包商調降

2019-05-12

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區延平路三段人行道鋪面改善工程去年九月開工、預計本月底即可完工，沿線住戶忍受八個月的不便，卻在完工前發現諸多問題，不僅人行道與路面高低差過大，近期每逢下雨側溝就積水，住戶苦不堪言並質疑「人行道設計不當、愈做愈糟糕」；市府養護工程處解釋，人行道高低差問題，會請包商依需求調降高度，至於積水主因是施工期間，側溝遭泥沙與雜物阻塞，已立即派員清除，未來只要定期清疏即可解決積水問題。

人行道改善工程 預計月底完工

延平路三段沿線住、商林立，有許多汽車修護廠及其他行業店家，舊有人行道是於十二年前完工，寬度不足又老舊，為此市府責成平鎮區公所辦理鋪面改善工程，施作兩側各一．三公里、寬兩米的人行步道，銜接延平路二段「人本示範道路」並延伸至快速路三段前。

落塵污染遇雨積水 居民受不了

目前工程進度已完成九成，僅剩部分鋪面尚未完成，預計本月底即可完工，但近期卻屢屢引發民怨，住戶說，施工期間包商開挖舊損人行道後，疑因未分段施工且沒有速挖速鋪，防塵設施也未做好，導致沿線商家器材、晾曬衣物被落塵污染，附近的汽、機車修護業客戶更無路上門，眼看工程即將完工、苦難終於要結束，豈料，人行道與路面落差竟達十公分，不僅輪椅族得繞道而行，車子也難開進自家車庫，只能自設臨時木條墊高應急；此外，這幾週頻繁降雨，側溝遇雨就積水，甚至回流至人行道上，更擔心日後遇上豪大雨或颱風，雨水可能會倒灌進屋。

市議員黃敬平表示，這項工程經費高達一四一五萬元，設計上卻有諸多疑慮，包括側溝沒有納入更新等，住戶曾向工班建議卻未獲改善，顯有疏失。

養工處：側溝阻塞積水 定期清疏

養工處解釋，當初規劃設計時已評估既有排水溝斷面足夠，發生積水主因是側溝遭泥沙與雜物阻塞，已立即派員清除，未來只要定期清疏即可解決積水問題，至於人行道高低差問題，會請包商依需求調降高度，以方便居民通行。

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