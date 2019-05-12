〈中部〉《台中》柯P逛一中街夜市 人氣爆棚

2019-05-12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕母親節前夕，台北市長柯文哲昨日傍晚參訪台中市很夯的文創聚落市集「審計新村」，其中參觀到一家燒窯坊，看到筷架上文字，隨手拿起「超愛老婆」，讓工作人員拍照為自己打卡，似乎向老婆陳佩琪示愛放閃；被問及母親節如果要給柯媽媽，他則選「一起吃飯」筷架，但「我媽媽很少有機會跟我吃飯！」

柯文哲一路上參觀市集與店家，除了柯團隊安排喝杏仁茶、吃杏仁豆腐、冰淇淋，一路上也被攤家請喝飲料、送上兩瓶花生，祝他有「好事發生」，沿路民眾爭相與他握手、拍照，工作人員要他假裝推攤車拍照，頂著烈日高溫，最後團隊安排拍照區供民眾合影，柯文哲變成人形立牌，還有人喊他選總統。

晚間柯到一中街逛夜市，現場民眾爭相合照、握手，人氣爆棚，寸步難行，排隊合影人龍超過三百公尺，人氣不輸高雄市長韓國瑜，有人支持他選總統，但也有人希望他專心市政，當好市長就好；柯文哲也大啖一中街著名的福州包、一中雞排和波霸奶茶，都說好好吃、快來買。

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