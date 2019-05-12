〈中部〉《台中》千人糕餅DIY 現做太陽餅獻媽媽

2019-05-12

〔記者張菁雅／台中報導〕母親節前夕，市府十一日舉辦糕餅DIY活動，吸引上千位民眾報名，許多人全家出動，親子一起動手做太陽餅，副市長楊瓊瓔也現場製作蛋糕，祝福所有媽媽們母親節快樂。

經發局昨天在市府前廣場舉辦糕餅體驗活動，邀請卅位資深製餅師傅到場，除介紹太陽餅從選料、備料到製作等過程，並指導民眾現學現做。在場民眾都吃過太陽餅，動手做卻是第一次，小朋友在師傅及家長協助下，擀餅皮、包餡，最後將做好的太陽餅送進烤箱，現場飄出陣陣餅香，許多小朋友把自己做的太陽餅獻給媽媽。

楊瓊瓔與全國糕餅公會理事長周子良、台中市糕餅公會理事長蔡萬財現場製作蛋糕，祝福所有媽媽們母親節快樂，並預告今年台灣「金餅獎」將首度規劃創意蛋糕競賽項目，歡迎各界好手踴躍報名。她希望藉由體驗活動讓民眾更了解台中糕餅之美。

另外，現場有卅二家台中在地糕餅及特色美食業者設攤，並推出買二送一活動，許多民眾利用等待太陽餅烤好的時間逛攤位，選購各式伴手禮。蔡萬財說，業者每年積極開發許多新產品，期盼民眾除了台中知名的太陽餅、鳳梨酥外，也以行動多多支持店家研發創新的產品，讓台中糕餅能蓬勃發展。

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