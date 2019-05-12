〈中部〉《台中》原省議員宿舍活化 「議蘆會館」開幕

2019-05-12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣省議會在凍省後，改為立法院中部辦公室園區，立法院委請霧峰區農會整理原省議員會館，改為「議蘆會館」，成為第一個古蹟會館，只開放給參訪中辦園區的民眾訂房，共有八十間雙人房，結合霧峰在地特色，很適合背包客及親子住宿。

立法院長、副院長主持揭幕式

立法院十一日在立法院中部辦公室園區舉行「議蘆會館」開幕儀式，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏及曾任省議員的顏清標等一同主持開幕式。

立法院中部辦公室就是以前的省議會，八十七年凍省後，廣達十九公頃的園區失去原有功能，相關單位展開活化。

行政院一開始將省議會改為省諮議會，再於九十六年改為立法院中部辦公室，設有立法院中南部服務中心及議政博物館。

開放40間雙人房 僅供訪園區入住

原有的省議員宿舍使用率仍不高，立法院長蘇嘉全積極整理活化，並委請霧峰農會經營，昨天開幕。蘇嘉全表示，立法院將省議會園區活化，整理「議蘆會館」，內有八十間房間，民眾花一千多元，就可體驗過去省議員住會館的感受。

曾任省議員的鎮瀾宮董事長顏清標則說，感覺像回娘家，相當親切，把省議員宿舍開放給民眾住宿相當好，宿舍本就乾淨，還有中餐廳及咖啡廳，園區又大，很值得來住看看。

立法院中部辦公室表示，目前先開放四十間，雙人房平時一二八○元、假日一六八○元，所有民眾都可以訂，但前提是要參訪園區。

立法院中部辦公室園區風景優美，附近有霧峰區農會酒莊、民生故事館、光復新村、九二一地震教育園區、霧峰林家花園等，可規劃兩天一夜的行程。

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