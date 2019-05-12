〈中部〉《台中》家扶、十方慢飛天使 做披薩送母親

2019-05-12

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕今天是母親節，十方啟能中心與家扶台中發展學園昨日提前舉辦母親節活動，慢飛天使們DIY披薩和寫卡片送給親愛的媽咪，有媽媽看到孩子進步、將轉到一般幼兒園就讀，笑說「終於可以開心地過母親節了！」烏日林新醫院也舉行好孕媽咪挺孕肚走秀，獲季軍的張姓孕媽咪懷第六胎，開心說剛好三男三女，成為三個「好」字。

努力2年將轉一般幼兒園 小勳母感動

家扶台中發展學園為了感謝慢飛兒的媽媽，母親節前夕邀請媽媽參加慢飛兒的社團療育融合課程，共同親手製作愛的披薩、卡片，慢飛兒童也扮演媽媽，體驗媽媽的辛勞，與媽媽們歡度母親節。

小勳是多重障礙的慢飛兒，在學園近兩年，經過團隊的努力，今年將要轉到一般幼兒園學習，媽媽看到小勳在社團融合活動中，與亮亮幼兒園的哥哥、姊姊互動、自我介紹，感動地說，在今年之前都不敢過母親節，今年看到小勳的進步，終於可以開心過母親節了；小勳抱住媽媽，說出「媽媽我愛你」，讓現場大小朋友都很感動。

1媽咪將生第6胎 參加挺孕肚走秀

烏日林新醫院昨舉行好孕媽咪挺孕肚走秀，有二十位孕媽咪參賽，展現孕媽咪最美一刻。即將生下第六胎的張姓媽咪說很愛小孩，台灣又少子化，希望自己生六個子女能鼓勵民眾多生孩子。

大里區公所母親節表揚活動，共表揚三十九位母親，安排子女們與母親擁抱，還邀請最年長、現年九十歲長壽媽媽，東興里的黃蔡瑞上台，與眾人一起切三層大蛋糕共同歡慶母親節。

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