〈中部〉寶島時代村重開幕 南投縣民免費

2019-05-12

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕去年元旦起停業的寶島時代村，昨天重新開幕，舊員工九成回來工作，董事長江欽良強調，重新開幕後會接地氣且做公益，宣布每年提撥二千萬元設寶島人文關懷基金會，幫助弱勢。而昨日起只要是南投縣民都免費入村，另前五百名入村的縣民加贈三十元的消費券。

前年十二月三十一日打烊後即熄燈停業的寶島時代村，在停業一年四個多月後，昨日重新開幕，董事長江欽良與設計總監吳傳治啟鑰後，隨即在祥獅陣前導下進入寶島時代村，老牌藝人張柏舟情義相挺擔任主持人，另有姚元浩、玖壹壹師弟「草屯囝仔」等人到場，「草屯囝仔」並擔任寶島愛心大使。

昨日開幕儀式走溫馨路線，江欽良宣布每年提二千萬元設寶島人文關懷基金會，並有五十個免費攤位給社福團體或小農設攤，另將助養以琳關懷協會幫助的八歲女童旻恩，直到她大學畢業。

江欽良昨日請出八十五歲老母參加開幕活動，而其藝人牽手小潘潘則未現身，他說自從警方搜索行動之後，小潘潘即生病，目前還在北部休養，但她很關心重新開幕一事，前晚還有通電話了解準備情形，現在希望她好好休養，身體趕快好起來，再回來當南投媳婦，跟他一起打拚。

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