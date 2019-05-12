〈中部〉草屯商工60歲 1班6成當銀行經理

2019-05-12

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕國立草屯商工創校一甲子，昨邀校友回娘家，該校很多畢業校友都在金融業工作，是金融業人才搖籃，而早期畢業的校友共同印象就是「校規超嚴」，當時男女分班，校內男女學生不准交談，即使親兄妹或姊弟也不行，被逮到就記大過，一直到綜合商業科成立，男女開始合班，才解除禁令。

國立草屯商工創校六十週年校慶，昨邀請歷屆校友回娘家，很多校友當年就讀的學校，是位在草屯鎮中山公園附近，因九二一大地震校舍倒塌，而原址是斷層帶，後來遷往位在新庄里的現址，因此多數校友昨日回的是「搬過家」的娘家。

草屯商工最早只有商業類科，一九七四年才開始增設工科，數十年來為金融業培育非常多的人才，第七屆校友、目前擔任泰國台灣商會聯合會總會長的劉樹添就說，他們班有五十五名學生，後來當上銀行經理的超過三十人，比率高達六成。

第一屆畢業校友林永根從初中部一直唸到高中部，他說，學校剛從台中高職分出設立，保守的年代男女分班，男女學生是不准在學校內交談，兄妹或姊弟都不行，被發現就大過一支。這種男女生不准交談的規定，一直到近廿年後，一九七四年設立綜合商業科，開始男女合班後，終於解除禁令。

林永根和其他早期畢業的校友，另有一件印象深刻的往事，那就是上學常要帶鋤頭或圓鍬，第七屆的校友、現任泰國台灣商會聯合總會的總會長劉樹添也說，當時常要整校地，但也培養刻苦耐勞精神。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/