〈中部〉鹿港迎龍王祭江 龍舟踩街強強滾

2019-05-12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超過四十年歷史的「鹿港慶端陽」系列活動，昨天由「龍王祭」隆重揭開序曲！今年共有一一八隊報名參加划龍舟比賽，另有八支表演隊伍，而廣受好評的夜間龍舟、夜間燈光秀、光雕秀等節目，今年都仍將繼續辦理，讓鹿港端午越夜越美麗！

龍舟賽118隊報名 夜燈秀25日登場

「龍王祭」是「鹿港慶端陽」的一大特色，依據多年傳統，在龍舟下水之前為了祈求平安，必須先到鹿港龍山寺迎龍王尊神，再到鹿港天后宮迎水仙尊王。今年依照傳統，由全新的龍舟參加市區踩街，抵達比賽場地的福鹿溪，為龍舟進行畫龍點睛後，再把龍舟吊到福鹿溪，隨即划龍舟並撒金紙來祭江祈福。

彰化縣長王惠美表示，今年「鹿港慶端陽」系列活動將持續到六月九日，感謝天后宮、龍山寺、帝寶公司、宏碁公司、寶成公司熱情贊助第三代全新龍舟。

龍舟委員會主委凃淑媚表示，因為夜間龍舟很受好評，今年仍將有夜間龍舟，讓民眾可以在涼爽的夏夜為龍舟隊伍加油打氣！

昨天的龍舟踩街非常熱鬧，大慶商工出動一千多名師生參與，還有外籍學生與小朋友，坐在龍舟體驗踩街，對於「陸上行舟」都覺得太酷了。

「鹿港慶端陽」人氣活動的夜間燈光秀，廿五日晚上七點在公會堂辦點燈儀式，將於文武廟、中山路、鹿港老街、公會堂廣場與藝術村推出。

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