〈中部〉追「詩」顧德莎 學童台語朗誦「阿母」

2019-05-12

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕抗癌作家顧德莎，用餘生推動在地文學及兒童台語詩文，上月十五日過世，親友昨選在她的生日，舉辦「詩藏無盡語─顧德莎紀念會」，邀請作家朋友用詩來懷念她，同時展示她生前號召文學界好友創辦的《幼穎兒童台語文學》半年刊創刊號。適逢母親節前夕，精忠國小學童朗誦《幼穎》創刊號入選的「阿母」等多首台語詩，象徵台語文傳承，讓現場不少人都濕了眼眶。

致力台語文傳承 抗癌作家過世

「阿母，感謝你…，因為有你，逐工攏是甜蜜的滋味，逐工攏是幸福自在的生活。」精忠國小學童用台語詩「阿母」分享對顧德莎的感念；《幼穎》編輯林瑞崐老師所指導的大同國小學童張本鈺，也在現場朗誦顧的「油桐花」、「柑仔園的勞動者」等詩作，氣氛溫馨感人。

《幼穎》總編輯韓滿說，顧德莎生前掛念的就是這本刊物，創刊號原訂六月發行，但她來不及看到就離開，讓好友們很不捨，編輯群團隊將盡力把刊物辦好，明年還要辦台語文學夏令營。

詩人、作家、學生 唸詩追思

「顧德莎紀念會」在嘉義文創園區新嘉義座舉行，由「嘉義書式生活」成員，包括勇氣書房、仁偉書局、朗朗書店、島呼冊店、台灣圖書室共同策劃，希望顧的作品及《幼穎》，不因顧的離去，就花謝落土，希望顧對地方的情愛，能化做春泥更護花。

台語詩人林央敏、作家吳鈞堯、洪玉芬等人，以及顧德莎在嘉市社區大學影像詩班的弟子劉嘉聖，一起透過唸詩來懷念她；林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧，也分享她跟著顧學台語，店內每道菜都多了台文拼音菜單。嘉義市長黃敏惠說，市府文化局籌劃透過影像記錄的方式，來感念顧的貢獻。

顧德莎抗癌十年，病魔摧殘她的身心，卻更加壯大她的意志力，她去年發表「驟雨之島」，今年二月成立《幼穎》半年刊，臨終前於上月十三日舉辦「我佇黃昏的水邊等你」有聲台語詩集、「說吧。記憶」等兩本新書分享會。

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