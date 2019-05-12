〈中部〉表揚模範母親 台西公所送金項鍊

2019-05-12

〔記者林國賢／雲林報導〕今天是母親節，雲林縣台西、林內、斗六等多個鄉鎮市昨天都舉行模範母親、孝行楷模表揚。台西鄉公所特製五分七厘金項鍊送給模範母親；林內公所則請模範母親與家屬一起做大福麻糬，分享母愛。

台西鄉長林芬瑩說，公所雖然財政困窘，但母愛無私偉大，就像不怕火鍊的純金，特別訂製心型項鍊送給每位模範母親，表達對媽媽尊崇的心意。

林內公所邀請義峰高中學生教模範母親家庭製作大福麻糬，透過子女的手，表達對母親的愛；鄉長張維崢表示，媽媽總是默默付出全部的愛，就像包著好吃內饀的大福麻糬一樣，有著滿滿的愛，透過親子共同製作大福麻糬的過程，讓媽媽福氣滿滿，品嚐子女孝心。

斗六市盧秀美一邊在夜市擺攤，一邊拉拔孩子長大，大女兒賴瑋婷是台大醫學博士，獲選模範母親。鎮西里的孝行楷模紅連煌雖已七十歲，仍親自奉養九十四歲高齡父親，即使曾遠赴北部任職，每週仍南北奔波照料，更常為父親取樂，紅連煌的父親三年多前不慎跌傷、體力漸衰，雖可請外籍看護協助，但他卻堅持親自照顧。

紅連煌感傷表示，父親已於月前仙逝，無緣來到現場分享表揚的喜悅，但相信父親天上有知，會為自己感到驕傲。

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