〈南部〉學生拍微電影 讚揚新住民媽媽

2019-05-11

〔記者楊金城／麻豆報導〕國立曾文農工昨天發表學生拍攝二部微電影「媽媽的味道」、「十字路口」的製作過程，未來更將策劃麻豆地區校園影展，鼓勵各國中拍攝各校特色的微電影，展現創意。

其中「媽媽的味道」是描寫新住民子女在台灣成長的動人故事，已入圍教育部主辦新住民子女微電影比賽。另一部反毒微電影「十字路口」參加教育部第二屆反毒微電影比賽。麻豆區國中生昨受邀在母親節前夕觀看微電影幕後記錄短片，「媽媽的味道」讓人期待日後首映會。

曾農去年首部反毒微電影「靠山」勇奪全國第一名，曾農師生團隊得到莫大激勵，確認影像製作是曾農未來校園教學特色發展方向，今年再接再厲，圖書館主任徐澤佼、老師薛永年帶領學校新青年影劇社的三十多位學生，再完成兩部微電影拍攝。

「媽媽的味道」是講述遠嫁台灣的新住民裴玉兒，為給兒子畢業旅行費用，寧可取消回越南省親的機票，飾演兒子的學生林彤偉因吃到媽媽製作的青木瓜絲，反而貼心將打工賺的錢加上媽媽的機票錢交給媽媽回故鄉。學生導演林育宏飾演父親角色，新住民裴玉兒義務演出，林彤偉說，新住民媽媽來到異鄉，生兒育女，有的也要工作幫忙家計，他演完微電影後，覺得新住民媽媽都很偉大，子女可大聲說出自己就是新住民的孩子。

校長徐震魁說，二部微電影作品在老師和導演盧建志、黃淑雲指導下，從策劃、編寫劇本、選角、拍攝、收音、燈光及後製都由學生完成，對學生是很好學習經驗，看到作品讓人很有成就感。透過微電影，除了希望幫助所有學子勇敢拒絕毒品，也肯定新住民媽媽們為台灣的貢獻。

徐震魁說，今年結合學區內黎明中學、善化國中、下營國中及麻豆國中推出「家鄉紀錄手」的計畫，將策劃麻豆地區校園影展，鼓勵各校拍攝微電影，將每個學校特色透過影像呈現，展現學生生活點滴及學習軌跡。

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