〈南部〉成功洋芋片送英德 黃偉哲智慧解題

2019-05-11

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨黨內總統初選英德之爭，讓民進黨內不少公職人員難以抉擇，台南市長黃偉哲昨天在議會備詢時被國民黨議員林燕祝要求以一包文化局開發的「成功洋芋片」來表態。他表示，兩人都很優秀，很難抉擇。

民進黨總統初選 不選邊站

市議員林燕祝昨天進行市政總質詢時，以英德之爭詢問市長黃偉哲，她在議事廳擺出總統蔡英文和前行政院長賴清德的「給我成功」的人像看板，並給予黃偉哲一包鄭成功代言的「成功洋芋片」，要求黃偉哲選擇到底要給哪一位？

黃偉哲表示，英德兩人都是民進黨很優秀的同志，就如同國民黨多位黨內總統人選一樣，如要做出選擇，是很難抉擇。

隨後，黃偉哲被邀請到人像看板前，市議員林燕祝詢問黃偉哲到底要將「成功洋芋片」給哪一人？黃偉哲說，他要把洋芋片拆成一半。話剛說完，看到林燕祝手上還有一包，他靈機一動，拿走林燕祝手上洋芋片，然後分別放在英、德人形看板前，一人一包，祝他們兩個都成功。林燕祝表示，黃偉哲沒有選邊站，「很有智慧」。

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