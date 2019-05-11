〈南部〉台南運河划獨木舟 先申請即可

2019-05-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南運河開放航線觀光遊船，最近有民眾反映，「台南市台南運河限制水域遊憩活動及相關事項公告」訂定後，他們就不敢像過去一樣在運河划獨木舟，市府澄清表示「這應該是誤會一場」！

民眾憂有遊船 就不能划舟

市府推動運河水上觀光，二○一七年底開放航線遊船，運河環港遊船路線，包括台南運河、安平漁港及安平商港，環繞一周全程約十公里，飽覽城市河岸風情。

據了解，市府去年六月修正「台南市台南運河限制水域遊憩活動及相關事項公告」，規定台南運河水域，從事所有水域遊憩活動，應先向水域遊憩活動主管機關專案申請同意後才可以進行，而限制範圍，台南運河全部水域，安平區安億橋以東至南區樂利橋以北。

民眾若違反公告規定，將罰處一萬元以上五萬元以下罰鍰，若有營利性質，則處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。這項規定，也引發獨木舟愛好者憂心，以為台南運河有觀光遊船，民眾就不能再划獨木舟了。

市府表示，會有這個公告，主要是因為運河已經劃定航線且有得標廠商經營觀光遊船，因此各種活動進行會需要申請，主要是為了事先知會廠商避免意外發生，但並不是要禁止民眾從事獨木舟等水上活動。

不得單人單艘 要穿救生衣

依據交通部的「水域遊憩活動管理辦法」規定，從事獨木舟活動，不得單人單艘進行，並應穿著救生衣，救生衣上應附有口哨。因此有興趣在運河划獨木舟的朋友，結伴後在觀旅局網站下載申請表，填寫後傳真給表單上指定號碼，等候觀旅局確認即可。

申請後二至三日就會核定

觀旅局表示，為提升水域遊憩活動安全性，避免與現有運河遊船相互間之使用產生衝突，才採專案方式申請，亦會將申請項目及時間通知船公司注意，以維持安全共同水域使用，原則上申請報局後，大約二至三日左右，視計畫情形或單純個人申請，即可由該局予以核定。

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