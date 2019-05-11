〈南部〉照顧身障、洗腎2子 單親媽獲模範母親

2019-05-11

〔記者黃佳琳、黃旭磊／高雄報導〕陸軍二○三旅中士廖佩洵，父親因長期酗酒中風過世，家中三個哥哥，一個領有身心障礙手冊、一個長期洗腎，家中經濟重擔由母親一肩扛起，母親節前夕，廖母獲頒國防部模範母親，廖佩洵也在部隊弟兄見證下，淚眼謝母恩。

陸軍八軍團表揚七位模範母親

陸軍八軍團昨天公開表揚廖母和另六位模範母親，廖佩洵在部隊弟兄見證下，用感性的口白淚眼感謝母恩；廖佩洵說，媽媽就像無聲的洗衣機，幾十年來為他們付出一切，總是把最好的留給孩子。指揮官中將劉得金也期許官兵「孝要及時」，感謝母親無私奉獻的愛。

當士官的女兒 廖佩洵感性謝母恩

廖母魏麗珠說，父親在她小時候就過世，母親獨自扛起養家的重擔；她和丈夫結婚後，在台北打拚，存了一點積蓄，但大兒子出生時患有嚴重的唇顎裂，十八歲之前動了十幾次手術，花光積蓄，才讓大兒子能正常說話、吃飯。

廖母說，老二和老三是雙胞胎，但從小叛逆，她常帶著孩子一起去賣彩券，好不容易把四個兒女拉拔長大，老二又罹患糖尿病須長期洗腎，幸好小女兒廖佩洵讓她很放心，從事軍旅不但有穩定的薪水，又能幫忙家計，讓她很欣慰。

另，全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎頒獎典禮今天下午兩點在高雄市國立科學工藝博物館舉行，前立法院長王金平、立委管碧玲、黃昭順等人將出席，歡迎各界到場為媽媽打氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/