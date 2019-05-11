〈南部〉台東6場星空音樂會 下月起跑

2019-05-11

〔記者張存薇／台東報導〕規劃來場台東之旅吧！台東縣政府暑假除了持續舉辦熱氣球嘉年華，昨天更公布六場最美星空音樂會，縣長饒慶鈴及各鄉鎮長邀請民眾前進池上伯朗大道、長濱金剛大道，躺馬路看夏季銀河，體驗台東最天然的環境之美。

縣長饒慶鈴說，台東縣全年無光害、也沒有PM2.5污染，歡迎民眾安排假期到台東，以五感體驗最美星空，而今年最美星空音樂會還和景點結合、並有星空導覽，搭配不同主題音樂會，民眾可以躺在金剛大道馬路上，也可以躺在關山親水公園草皮上放輕鬆。

最美星空音樂會包括六月一日池上伯朗大道、八日長濱金剛大道，七月六、廿七日分別在長濱金剛大道、太麻里曙光園區，八月廿四、卅一日則在關山親水公園、加路蘭遊憩區，現場亦有星空市集等系列活動。

縣府交通及觀光旅遊處指出，夏天銀河剛好在北半球正上方，因此最適合觀賞夏季銀河。

此外還有天琴座的織女星、天鷹座的牛郎星及天鵝座的天津四組成的「夏季大三角」，而縣府也會持續在十月前舉辦最美星空導覽活動，歡迎民眾一起到台東夜遊賞星。

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