〈南部〉台東幸福住宅剩74戶 申請至17日止

2019-05-11

〔記者張存薇／台東報導〕幫助民眾一圓買房夢，台東縣政府興建三百戶平價幸福住宅，不過因為部分承購民眾擔心繳不出自備款而放棄，完工時程也往後延，議員陳銘風、方賢仁昨天在議會質詢時，質疑「幸福住宅不幸福」，建設處長吳慶榮說明，幸福住宅預計八月完工，今天將安排承購戶到現場參觀，此外，因縣府短期內不會興建第二期幸福住宅，目前還有七十四戶開放民眾申請中，申請期限至十七日，請民眾把握。

工程延宕 預計八月完工

幸福住宅位在台東市康樂火車站、台灣史前文化博物館旁，由縣府出資八億元興建，每戶售價約兩百多萬元至四百萬元之間，二○一六年九月動工，原本預計今年二月完工，因工程進度延宕，建設處預計八月可完工。

議員批百萬自備款門檻高

縣議會昨天進行建設處、國際發展及計畫處等單位工作檢討，陳銘風指出，承購戶自備款約一百萬元，以平均月薪四萬元的民眾來說，扣除生活開銷，還要繳每月一萬元房貸，口袋裡只剩幾千元可以運用，幸福住宅「不幸福」，方賢仁則說，自備款門檻太高，民眾無法承購。

吳慶榮解釋，幸福住宅房價僅計算土地及建築成本，銀行須視承購戶信用狀況貸款，因此貸款額度約為七成，目前卅坪房型大致選完，餘屋以廿坪、廿五坪為主，而每戶自備款約百萬元，的確造成部分民眾放棄，不過因為近兩年市區建案多，短期內縣府不會推出第二期幸福住宅。

他進一步說明，三百戶幸福住宅中，有二二六戶完成申購，七十四戶開放申請中。

目前承購資格放寬至廿五歲以上單身者、家戶年收入約在一百一十三萬元以下，已有約五十五位申請者符合資格，預計六月中抽籤選屋，而這波申請期限也延長至五月十七日，請民眾把握。

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