〈南部〉要砸派辱韓？ 高市議員康裕成：送他薩諾斯手套

2019-05-11

〔記者葛祐豪、黃建華／高雄報導〕民進黨高雄市議員康裕成前天強勢質詢市長韓國瑜，導致韓再度連續跳針，康裕成的臉書遭韓粉大幅洗版謾罵，昨早已超過五千三百則留言，康裕成昨早暫時關閉臉書，還被指意圖砸派辱韓，康裕成稱，是想送他「薩諾斯手套」。

韓粉洗版謾罵 康暫關閉臉書

康裕成表示，對不理性的謾罵感到很生氣，因此暫時關閉臉書。她強調，總質詢是民代的職責，這是韓國瑜的期中考，怎麼是通通叫局長來回答？好像是找槍手上場考試。她說，她前天問的都是韓國瑜引以為傲的「招商引資」，但韓不但一竅不通，還叫屬下當槍手擋子彈。「這不是混？什麼才是混？」

其中一名韓粉留言說，「素質低劣的民進黨籍前議長康裕成，預先準備打算對韓市長砸派羞辱，質詢完後，手提一個紙袋，準備市長接受訪問時，要對市長砸派。」

對此，康裕成澄清說，她根本沒有要丟蛋糕，「我沒有這麼Low啦！」她是要在議事廳外、市長常常受訪的地方，送他征服宇宙利器—薩諾斯手套，但市長從另一個門跑走，就沒送了。這個手套現在還放在議會。

基隆男留言辱黃文益 送辦

另，高雄市議員黃文益不滿韓粉在其臉書辱罵「╳你娘」、「一群貪污共犯」等人身攻擊，前天報警提告，新興警分局昨查出留言「一群貪污共犯」的林姓男子住基隆，昨凌晨落網，他坦承不滿議員質詢咄咄逼人才留言辱罵，但否認是韓粉，訊後被依公然侮辱罪嫌函送法辦。

黃文益說，林男雖然已私訊道歉，但他要求林男必須在兩人的臉書公開道歉，否則不會撤告。

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