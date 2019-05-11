〈南部〉一條龍酬庸？ 高美蘭子也在高市府任職

2019-05-11

〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕高雄市觀光局主秘高美蘭是市長韓國瑜夫人李佳芬的閨密日前引發質疑，昨又傳出她的兒子趙子淵目前也在市府任職，擔任市長室機要秘書，被批評是「一條龍酬庸」。

趙子淵擔任市長室機要秘書

對此，市長韓國瑜撂英語回應說趙子淵「very qualified（合格）」，強調一切合法，符合任用標準。韓國瑜指出，趙子淵畢業於美國華盛頓大學政治系，英語佳，幾乎每天工作十三、十四小時，表現稱職。

韓︰趙子淵表現稱職 任用合法

韓國瑜強調，跟著他工作，如果耍特權、吃香喝辣，必定開除。高美蘭的長官、觀光局長潘恆旭說，趙子淵是去年九月就來高雄，比媽媽還早來，適才適所。

繼高雄港區土地開發公司總經理人事，遭爆將由曾擔任李佳芬秘書的程建騰出任後，昨再傳出觀光局主秘高美蘭的兒子趙子淵，也擔任市府機要人員。

畢業於維多利亞學校 求學就業一條龍

根據《放言》調查，趙子淵畢業於李佳芬家族創立的維多利亞雙語學校，從就學到安排就業，堪稱「一條龍服務」，母子同在高市府服務，也被批評是一條龍酬庸。

趙︰去年九月輔選韓 今年一月入府

對此，低調的趙子淵忍不住媒體追訪，述說自己任職的過程，但不願評論母親及自己的爭議。他說，他去年九月幫韓國瑜輔選，韓當選後，大約今年一月初，擔任市長室機要秘書。

潘恆旭表示，趙子淵是美國名校華盛頓大學政治系畢業，去年九月就來高雄，擔任韓國瑜競選市長的選舉隨行人員，建立革命情感，是兒子先來幫韓市長，趙子淵學歷佳，每天緊跟市長行程，待人客氣、沒有架子，適才適所。

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