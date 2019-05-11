〈南部〉《觀察筆記》習上虎背

2019-05-11

那個蒼茫的年頭，李鴻章帶口棺材赴美國斡旋，讓人捏把冷汗。

緊繃加劇的此時，劉鶴率團赴美談貿易爭端，中國可以轉圜嗎？

歷史是過去的事實，有時讀鏡子一樣，有時卻是看今古的心境對照。李鴻章無奈中搏命演出，為一個古老的帝國走出一行外交蹣跚足印，百多年後仍可以看見這位老人在西洋人群裡的堅持，守住底線的力氣全呈現在臉上深深皺紋溝裡。

大江東流畢竟是擋不住的，就像李鴻章一己之力想撐住傾倒的大廈。

中國副總理劉鶴飛往美國時的心情也是這樣的嗎？明知山有虎，美國不是紙老虎，是更會咬人的大老虎，嘗到苦頭的中國絕對有資格評價美國的兇猛程度。撕毀協議的習近平是惹怒川普加徵關稅百分之二十五的主角。

劉鶴肩負大任，五四剛過，會喪權辱國嗎？歷史明燈遍照，膽戰心驚怕成為罪人，不能挽狂瀾的話，經濟成長率將大減到二個百分點，失業率大增、社會動盪危及政權。

披著民族自尊心，習近平正在虎背上！（資深記者黃明裕）

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