〈台北都會〉缺食用安全性評估 北市衛生局︰蝶豆花不可以吃

2019-05-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕近年吹起一股蝶豆花飲料風，利用蝶豆花染色製作成藍紫色漸層飲品，深受民眾喜歡。北市議員吳世正昨質詢時指出，蝶豆花茶、花粉在網路氾濫販售，但到底可不可以吃？衛生局長黃世傑答覆「不可以吃」，北市衛生局科長王明理補充，蝶豆花目前缺乏食用安全性評估，孕婦不宜食用。

吳世正指出，食藥署函釋「蝶豆之花部分僅可提供天然食用色素使用，但應以達染色目的的最小使用量為宜；另外，蝶豆花之葉、莢、花部分非傳統性食品原料，如擬做為一般食品原料使用，需進行食用安全性評估，才可決定是否得做為一般食品原料使用」，有講跟沒講一樣，搞得一頭霧水，北市府要怎麼執行呢？

王明理答覆，蝶豆花在南台灣有種植，目前蝶豆花尚未列入傳統性食用原料，因此沒人送審，缺乏食用安全性評估。食藥署解釋蝶豆花可用來染色、做為添加物使用，但不宜入菜，這樣解釋容易讓民眾混淆。

王明理說，目前清查已掌握在北市有四家飲品連鎖加盟店以蝶豆花做調色使用，將要求店家限期說明，若有違法都可處罰，衛生局也會請食藥署儘快做評估，目前蝶豆花在南台灣較流通，北台灣較少。

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