〈台北都會〉北市敬老卡擴大使用 議員促一次到位

2019-05-11

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市敬老卡發卡量高達四十三萬人，但每月將四八○點數用完的長者僅一萬四千多人，比率只佔三成。台北市議會民政委員會召集人、議員陳政忠昨在專案報告後做出決議，針對敬老卡擴大使用範圍，社會局應詳實評估，一次開放到位，確實讓長者有感，像是復康巴士、尿布等，並思考跨月累計合併使用、爭取台鐵開放扣點。

台北市議會民政委員會昨進行敬老卡擴大適用範圍專案報告，議員林國成指出，市府推動敬老卡擴大適用範圍，應一次到位，不要一下開放計程車，不久又開放聯醫掛號，對市民來說是無感政策，建議研擬後一次推出。

議員黃珊珊表示，不少長者由於身體因素無法踏出家門，更別說使用敬老卡，為避免被家人使用，失去原意，她建議敬老卡開放符合長者需求的使用項目，像是尿布、鼻胃管等消耗用品，滿足長者所需。

議員王浩建議，社會局可評估把敬老卡開通為悠遊卡，如此一來，長者就能在有悠遊卡支付的地方使用，能靈活運用才是實質福利；若不能開通悠遊卡，可考慮開放復康巴士項目，比起YouBike更能符合長者需求。

社會局長陳雪慧坦言，敬老卡開放沒有一次到位，當時主要針對較健康的老人，也沒考慮到失智、失能的老人需求，未來將一併納入考量，也將研議開放尿布、鼻胃管等消耗品項目。

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