〈台北都會〉北市近8千危老推動師 僅促成89件申請

2019-05-11

〔記者林家宇／台北報導〕台北市都市發展局昨在北市議會工務委員會針對都市更新、危老重建進行專案報告。在加速辦理危老措施上，目前已有七八一一位授證推動師、危老輔導團協助推動。但議員吳沛憶質疑，近八千名推動師，至今僅促成了八十九件危老申請。議員洪健益也說，就連他賣麵的國中同學，在不懂容積獎勵、建蔽率等專業知識的情況下，上完課就能當危老推動師，呼籲都發局「危老不要做半套」。

議員批評 推動師素質不齊

吳沛憶指出，台北市培訓七八一一位危老推動師，卻僅有八十九件申請案，且推動師所駐點的工作站，不少是與房仲業者店面結合，增生民眾不信任感。

都發局長黃景茂表示，北市危老重建的申請案量，自去年十一月二十一日放寬建築物高度及住宅區建蔽率規定後，從十八件竄升至八十九件，有信心可在今年內破百。

至於工作站地點，都發局解釋，因市府沒有支付任何費用，在經費考量下，不太可能另租辦公室設置工作站，才會多是以房仲店面或個人辦公室等現有場地整合。

洪健益也質疑推動師素質參差不齊，許多都是藉由仲介公司名義去上課，獲取專業資格，本質上卻是要做生意賺錢。

都發局表示，目前推動師分為Ａ、Ｂ、Ｃ三級，Ａ級由考取國家證照並執業建築師擔任，Ｂ級為考取國家證照之專業技師，Ｃ級則是有關從業人員；原先的美意是能讓推動師的組成兼顧專業與民間，後來發現，確實會有素質上的落差，因此也規範有刑事、詐騙前科者不得擔任。都發局強調，原先每個時段都要有Ａ、Ｂ級其中一位在工作站駐點，未來會加強專業人士駐點頻率，避免有專業度不足之疑慮。

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