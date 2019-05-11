〈台北都會〉5年4.5億 堉璘獎學金助台大「利他特質」學生

2019-05-11

〔記者林曉雲／台北報導〕培育台灣未來人才，「堉璘獎學金──台灣大學」五年計畫昨宣布啟動！公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金及財團法人林堉璘宏泰教育基金會，與台大工、法律、理、管理四個學院簽署培育計畫，五年內投注四億五千萬元，提供四百五十位具有「利他特質」的台大學生出國交換訪問、就讀碩博士或海外實習的獎學金，預計一年九十人，最高可獲三百萬元。

提供450人 最高可獲300萬元

宏泰公益信託執行長林鴻南表示，基金會重視勤奮、誠信和飲水思源，支持社會公益和積極投入台灣人才培育，堉璘獎學金是邁向目標重要的一步。針對台灣高齡化社會、區域定位、產業創新與轉型、面對移工和移民、建構知識社會、媒體識讀挑戰等六大議題，提供全額獎學金，支持台大優秀年輕學子到國外頂尖名校或企業，學習更好的知識與技能，提升對台灣所處困境的警覺及使命感，為「創新和利他」立下典範。正如他的父親林堉璘所說：「能有效幫助台灣的事都要去做。」千里之行始於足下，獎學金是個開始，基金會厚植台灣的承諾不變。

須提出解決與台灣6大議題相關的方案

堉璘獎學金找尋有「利他特質」學生進行培育計畫，學生申請時，必須提出能解決與台灣六大議題相關的方案，獲選後可獲得學業與職涯雙業師輔導，並在成功申請進入國外名校後，於海外為其所提之方案追求更扎實的基礎，學成後回台實踐。

5月13至31日開放4學院申請

台大工學院院長陳文章表示，獎學金連結未來基金會的圓夢基金計畫，受獎生或導師、業師等彼此間有緊密連結，自然而然形成回饋台灣的人才庫。五月十三日至卅一日，開放台大工、法律、理、管理四個學院在學或畢業五年內，具有利他精神且對於台灣面臨之六大議題具解決熱忱與抱負，並提出六大議題提案計畫且願意親自實踐者，申請類別為交換訪問學生、碩博士生、與海外實習，獲選的每名交換訪問學生，將獲最高每年八十萬元獎學金，留學生將獲每年最高三百萬元獎學金。

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