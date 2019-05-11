〈台北都會〉護士陞任護理師 北市議員批聯醫「卡關」

2019-05-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕明日是國際護師節，但北市議員許淑華接獲台北市立聯合醫院護理人員陳情，指中央行文要求，公立機構的公職護理人員應以「師」級任用，北市聯醫不僅延宕陞任的時程，更要求檢具N3證明，「卡關」陞任過程，批評北市聯醫沒做領頭羊，還做了最壞的示範。

聯醫要求檢具N3證明 護理人員陳情

對此，北市聯醫總院長黃勝堅表示，內部討論許久，開會已有共識把N3修掉，這兩週就會處理；把N3修掉後，還需要一段作業時間，才能讓護理人員晉升，最晚明年底把可陞任的護理人員都升上去。

聯醫總院長︰已有共識把N3修掉

許淑華昨在北市議會警政衛生部門質詢指出，二○一七年十二月，衛生福利部行文各地方政府所轄公立機構，積極爭取充足人事預算及員額編制，儘量使具護理師資格者均能以師級聘用，各縣市公立機構逐步完成，台大、榮總等也都完成，唯獨北市聯醫不僅延宕陞任時程，還要求如果要陞任，需檢附繁雜的N3證明。

過去4年 參加陞任聯醫護理人員僅36人

許淑華說，N3的N為nurse的第一個字母，基層護理人員臨床專業能力分四級，N3是指臨床工作滿三年，能執行重症病人／個案之整體性護理，並有教學及協助單位品質改進能力，證明指的是護理人員須提出個案報告，做為護理品質問題分析與處理；換言之，護理人員照護病患，還需抽出時間做文書報告。過去四年，參加陞任的北市聯醫護理人員僅卅六人，以目前聯醫一七七位護理人員，要花廿年才能全數陞任完畢。

議員︰應併考績與年資來做升任審議

許淑華說，一七七位護理人員扣除屆齡退休，仍有八十八位一線服務護理人員，若北市聯醫執意用不合理的證明做為陞任的要件，只會逼年輕護理人員出走，痛批北市聯醫罔顧基層護理人員的權益，要求陞任師級過程，不應以具有N3證明為主要條件，應併同護理人員的考績與年資來做升任審議。

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