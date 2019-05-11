〈台北都會〉涉性騷男學生 高中男師停職調查

2019-05-11

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立某高中驚傳有男老師利用私下管教機會，涉嫌性騷擾男學生，校方接獲學生投訴後，召開性別平等教育委員會確定成案，男師被停聘接受調查，但男師在臉書上喊冤，指因為自己對學生十分嚴格，才遭學生挾怨報復、誣指性騷。

教育局表示，學校接獲該校有老師對男學生疑似性騷擾，校方立刻進行校安通報，並移送校內性平會依相關規定調查，調查期間教師先停聘，避免與學生接觸，現調查訪談完畢，正撰寫調查報告中。

男師喊冤 稱被挾怨報復

據指出，有男學生上個月向學校投訴，該名男老師利用課後輔導機會，以學生表現不佳為由，將學生找進小房間「開導」，趁機用手觸摸學生下體，令學生感到極度不適，經學校訪查，有三、五個學生表示發生類似情況，校方立即停聘該名老師，並要求老師停職期間，不得以任何方式聯繫相關學生，以免影響調查。

該名已婚男老師在校任教已十餘年，教學認真頗獲家長及學生好評，喊冤表示絕未做出逾越分寸之事，應該是他對特定學生要求嚴格，才發生挾怨報復事件。

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