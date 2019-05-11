〈台北都會〉《新北》改善通學巷2.0 科技執法抓違規

2019-05-11

〔記者何玉華／新北報導〕讓家長放心、孩子安心走路上下學，新北市交通局今年推動四十所小學「通學巷2.0改善計畫」，增設新式ＬＥＤ交通標誌、道路彩色鋪面及科技執法等設施，交通局長鍾鳴時昨天視察板橋區莒光國小「通學巷2.0」施作成果，家長和學童普遍認為有助提升安全。

鍾鳴時表示，之前的通學巷大多是以時段性禁止進入標誌管制，但仍常會有車輛闖入，造成學童與車輛爭道，發生危險。

增設新式LED標誌、標線、道路彩色鋪面

今年推出「通學巷2.0」計畫，針對校園周邊學童通學路徑及危險路口，增設新式ＬＥＤ標誌、標線，包含綠底行穿線、學校速限標誌、當心學童標誌、當心學童彩色鋪面等，提醒駕駛人注意學童安全外，還會加入科技執法設備，取締違規闖入管制路段的車輛。

此外，交通局也設計一款加上注音符號的反光貼紙宣導文宣，以童趣的圖案吸引學童注意，最重要的是提醒學童過馬路前要先左看看、右看看，確定車輛停止再過馬路。

今年改善40國小 4年內完成224校通學巷

鍾鳴時表示，「通學巷2.0」計畫今年度預計改善四十所國小，除了配合養工處人行道改善工程和既有通學巷改善外，並將各行政區中學生人數最多的國小列入改善，做為該區示範校園，後續交通局也會邀集相關單位針對校園周邊交通環境全面檢討，四年內完成全市二二四所國小通學巷2.0改善計畫。

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