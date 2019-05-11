〈北部〉台東嬤誤帶小雞上火車 台鐵助返家

2019-05-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕家住台東都蘭的七十歲陳劉阿嬤，九日中午自台鐵樹林站上車，搭乘四二六太魯閣號返家，卻誤帶一箱、約十多隻小雞上車，因小雞嘰嘰叫聲不斷，被列車長發現，阿嬤當下不敢張揚，之後才默默向車長「自首」。

由於台鐵禁帶鳥禽類搭車，車長緊急讓阿嬤在花蓮站下車，原協助安排託運及搭乘下班列車返回台東，但家人婉拒，親自驅車到花蓮接送阿嬤及小雞回家，並向台鐵人員當面道謝及致歉。

花蓮火車站長林德香說，小雞放置在行李架上，列車長聽到小雞嘰嘰叫聲並有乘客反映後，緊急詢問「誰是小雞主人？」但問了幾次都無人承認，直到他前往下個車廂巡查時，阿嬤才一臉驚恐，默默走到車長旁「自首」，因深怕遭罰款，還頻問「會不會怎麼樣？」

林德香說，車長頻頻安撫不安的阿嬤，直說「沒關係！」強調會先安排到花蓮站下車，並幫忙協助將小雞託運回台東，阿嬤則可搭乘下班車返家，在停靠花蓮後，先請阿嬤到站長室等候，還一併聯繫家人告知狀況。

他說，阿嬤住在台北的女兒及兒子得知後，堅持要到花蓮將媽媽接回台東都蘭，由於當時近傍晚，台鐵還準備咖啡及便當讓阿嬤果腹。

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