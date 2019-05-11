〈北部〉擬封路惹議 台肥花蓮廠︰通融垃圾車通行

2019-05-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市垃圾掩埋場聯外道路因租約到期，地主台肥近日在道路設置鐵柵門，並立起封閉告示牌惹議，由於攸關垃圾車進出，加上縣府也認定「既成道路」，表示不能任意廢止或加裝圍籬。台肥回應，公司董事會決議收回也告知公所，但未來會通融讓垃圾車報備通行。

台肥花蓮廠長彭盛隆說，聯外道路為公司資產，以每年一約方式租給市公所，目前因有開發需求，公司董事會決議收回，也提早告知公所，近日由花蓮廠執行公司決議安裝鐵柵門，並強調通往垃圾場還有另一條較小道路，小型垃圾車可走，原有道路則會通融讓大型垃圾車通行。

市長魏嘉賢表示，這條路攸關花蓮市垃圾問題，若冒然封路，鄉親會受到非常大的影響，市公所不希望演變成垃圾大戰，盼台肥繼續協助，踐行企業社會責任一起共商解決問題。

縣府建設處表示，該路段為供公眾通行廿年以上的既成道路，具有供公眾通行的公用地役權關係，不能任意廢止或私自加設圍籬障礙物阻撓人車通行，將再協商溝通。

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