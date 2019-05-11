〈北部〉綠博「免費」行銷 網友批何必買票

2019-05-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會明天閉幕，剛好是母親節，縣府推出「我是媽媽」免費入園優惠；有網友質疑，今年綠博一再用「免費」行銷，遊客何必買票？今年綠博到底虧多少？如何轉虧為盈？縣府農業處回應，今年綠博免費行銷活動跟去年差不多，並沒有特別多。

綠博活動期間，縣府推出的免費優惠，包含宜蘭縣外民眾搭乘火車或客運等公共運輸，至綠博可免費入園、縣民週特定時間免費、五一勞動節勞工入園免費、母親節當天喊「我是媽媽」入園免費等。

有網友在「羅東靈芝廟」臉書粉專PO文，質疑今年綠博真的是免費、免費再免費；林姿妙選舉時常說她最擅長「轉虧為盈」，綠博卻一直免費，還大撒貴賓券，到底準備虧多少？更有網友指出，這麼多免費優惠，到底幹嘛要買票？

縣府農業處指出，活動明天才結束，是否虧損、虧損多少還無法估算，今年綠博遊客約四十萬人次，與去年差不多，營收約六百萬元，收入多數用來補貼綠博活動人事經費，今年的免費優惠都是套用去年模式，沒有太多差別，免費是行銷策略，希望鼓勵遊客參與綠博。

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