〈北部〉花蓮盛岡山車遊行 改公所主辦挨批失禮

2019-05-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕日本岩手縣盛岡市以百年「盛岡山車祭」聞名，因與花蓮縣建立長達十七年友誼，期間三度來台，將迎神祭典山車移師花蓮遊行，原定今年十一月要第四度包機訪花，但主辦權由過去縣府改為市公所，消息一出遭外界質疑「失禮」。縣府強調，經協調評估簽訂觀光協定的可行性，遊行規模更勝以往，絕對不會縮水。

縣府︰全力協助 將編列預算擴辦

盛岡市分別於二○○二年、二○○七年及二○一六年應邀到花蓮舉辦傳統山車大遊行，場面壯觀震撼，前副總統呂秀蓮還曾專程到花蓮參觀；原訂今年十一月盛岡山車將第四度包機到花蓮遊行，但接待層級卻從原本的縣府改為市公所，觀光處發出聲明，強調踩街活動將由「花蓮市公所」主辦，縣府觀光處會作為「指導單位」全力協助，並已著手編列預算，擴大辦理。

議員質疑改變過去方式 觀感不好

但改換主辦層級消息一出，也引起花蓮觀光業界和民代憂心，更直言「太失禮」。縣議員莊枝財表示，主辦層級不同，投入經費來源也不一樣，山車踩街已是歷年花蓮觀光大事，受台日兩國民眾矚目，如今改變過去方式，由市公所舉辦，外界觀感確實不好，將在下週的定期大會中質詢。

盛岡市觀光交流課課長補佐真田伸，九日偕同盛岡山車推進會副幹事長谷藤喜美男、名鐵光旅行社東北營業本部部長川村勳等人，拜會花蓮縣長徐榛蔚尋求支持，雙方重新針對年底盛岡山車遊行活動進行討論，並評估簽訂觀光協定的可行性。

縣府觀光處長唐玉書說，盛岡市長谷藤裕明今年一月曾訪花，表達將與花蓮市簽訂友好城市協定，也規劃年底再次到花蓮辦理盛岡山車踩街活動，市長魏嘉賢於三月拜會縣長討論山車活動相關事宜時，已決議踩街活動由「花蓮市公所」主辦，觀光處作為指導單位，將全力協助。

公所︰最後由誰統籌 不便回應

花蓮市公所表示，相信盛岡山車來花蓮踩街遊行，將為花蓮再掀一波觀光旅遊熱潮，也會全力協助並邀請觀光業者一起投入資源，做好這場國際文化交流盛會，至於最後由誰統籌，目前不便再作回應。

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