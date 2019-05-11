〈北部〉石虎賣萌 LED保育警示牌亮眼

2019-05-11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣為保育類野生動物石虎最大棲地，但隨道路交通開發，路殺事件屢見不鮮，苗栗縣政府為了完備苗廿九線的友善動物設施，除已在石虎出沒熱點路段，增設路外防護網，引導石虎走「動物地下道」，也架設了兩面可愛、醒目的LED警示牌，一隻石虎躲在「野生動物出沒注意」後，呼籲用路人慢行經過。

新的牌面設計是以一隻睜大眼睛躲藏在「野生動物出沒注意」字體後方、露出頭部及部分前肢、尾巴的石虎，眼神像是對行經的用路人娓娓訴說「我想要一條安全回家的路！」

苗縣府農業處說，新的警示牌，高度五公尺，入夜後閃閃發光，十分醒目，遠遠望去好似守護野生動物的光明燈，也像直挺站立的衛兵在默默保護石虎，期許大家行車經過時能減緩車速於四十公里以下，也歡迎大家下車打卡，協助縣府宣傳愛護野生動物的理念。

苗廿九線是往返苗栗市與後龍鎮的重要公路系統，一旁為後龍溪，被認為是淺山野生動物的重要棲息地，該道路過去曾發生四起石虎路殺案例 。

經農業處生態保育科調查，記錄到石虎、穿山甲等保育類動物出沒，遂利用路外兩旁公有地，從石虎可能出沒區域設置防護網，阻隔石虎橫越馬路，再引導石虎往附近建置的地下箱涵與向水利署第二河川局申請接管改造的二座水門行走「動物地下道」過馬路，已降低石虎遭路殺的可能性威脅。

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