〈北部〉清大國際志工團 54人暑期赴4國服務

2019-05-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕已持續十三年的清華大學國際志工服務團，今年暑假將有五十四名學生帶著兩百多台電腦前往貝里斯、坦尚尼亞、肯亞、馬來西亞等四國，提供資訊服務並協助水源檢測、製作環保捕蚊罐及繪本製作等，讓世界看見台灣。

清大表示，貝里斯距台灣一萬多公里，要轉機四次才能抵達，國際志工服務團的貝里斯團，將提供獎學金資助當地孩子就讀高中，每人十萬元，並開設理財課程協助善用獎學金、協助製作環保捕蚊罐、水質檢測，改善居家環境。

坦尚尼亞團將帶二手電腦與筆電送給當地六所中學提供資訊服務。

馬來西亞團去年在馬來西亞拍攝的紀錄短片《漁你相遇》，獲行政院首屆「新南向．新映象」競賽首獎，今年將帶領當地孩子進行繪本創作，還有社區營造、文史典藏服務及環保宣導。

肯亞團將與當地中學建置電腦教室並開設工作坊，指導高中教師維修電腦。

清大表示，清大是國內第一個成立國際志工團體的大專院校，學生願意離開舒適圈、帶著勇氣、愛心及專業知識前往異國服務。

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