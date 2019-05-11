〈北部〉《杏壇芬芳獎得主》視障蔡閔翔 力助身障生學習

2019-05-11

〔記者蔡政珉、廖雪茹／綜合報導〕即使幾乎目不視物，仍不放棄自己，積極幫助他人！苗栗縣國立苑裡高中幹事蔡閔翔，為視障者，左眼僅能感知光線、右眼視力剩○．○三，但他認真付出幫助身心障礙生，榮獲今年杏壇芬芳獎。而造橋鄉大西國中教師洪惠嘉、竹南國小教師徐名儀同樣獲此殊榮。

蔡閔翔說，自己曾經埋怨「為什麼我會這樣」，但於高職期間，在師長幫助下逐漸打開心結。

「自己都沒有被放棄，怎麼有理由放棄別人」蔡閔翔不遺餘力協助身心障礙學生學習，推廣點字圖書供視障生學習，也幫忙製作重度視覺障礙學生所需教材文字檔轉譯，減輕學生學習障礙。

洪惠嘉 讓偏差孩子獲肯定

而大西國中輔導老師洪惠嘉，七年前來到大西國中，深感偏鄉學校孩子單親、隔代教養比例高，致力於協助改進孩子偏差行為。

洪惠嘉主動定期向各班導師諮詢，提早掌控需要關懷的學生，更自動篩檢網路成癮學生，增加輔導知能。她成立大西國中午餐約會的廣播節目、帶領學生拍影片、寫劇本，鼓勵學生展現學業外的亮點，發現學生正向能力，讓有偏差行為的學生得到外界肯定。

徐名儀 完善音樂教育環境

竹南國小教師徐名儀也是校友，運用音樂專才指導學生於各項音樂比賽獲獎，更努力爭取教育部補助，購置樂團器具與專業圖書，讓竹南國小擁有充滿藝術的音樂教育環境，在徐名儀的全力投入下，竹南國小音樂班弦樂團更獲得一○六、一○七學年度「全國學生音樂比賽中區決賽優等第一名」。

另類母愛 教保員呵護障礙生

新竹縣竹東鎮世光教養院則有一群教保員，長年照顧重度、極重度及多重障礙院生，餵養、抽痰、把屎把尿，甚至幫他們挖大便解除便秘之苦，都無怨無悔，默默付出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/