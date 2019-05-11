〈北部〉抓托嬰中心違規 竹市將不定期突擊檢查

2019-05-11

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府昨天宣示，將針對托嬰中心啟動不定期無預警稽查並公布稽查結果，查獲違規立即重罰；曾有超收、藏匿小孩逃避稽查等違規紀錄的業者列為重點對象，鎖定加強，也籲請家長加入通報行列，共同把關。

每月增加次數 並公布結果

市府社會處表示，除維持目前雙週稽查外，每月將增加不定期無預警稽查次數，針對收托人數、師生比、建物消防安全及衛生等現況進行查核，加強督導管理並並公布稽查結果，即時讓家長掌握托嬰中心品質。

曾有違規紀錄 列重點對象

社會處表示，其中已收托滿額、近滿額及近年曾有違規紀錄的托嬰中心更列為重點對象，加強稽查以保障收托品質及幼兒安全，也會嚴格核對托嬰中心在托、退托幼童名單。如有藏匿小孩等為逃避稽查對兒少不當的作為，將立即裁處最高罰鍰並限期改善。

監視錄影設備 盯業者裝置

社會處強調，托嬰中心裝設監視器已立法通過，衛生福利部預計十月底前訂定相關行政配套措施；市府已頒訂「新竹市托嬰中心監視錄影設備安全維護管理原則」，將督導業者裝置監視錄影設備，掌握中心內托嬰情形。

發現業者有異 請家長吹哨

家長如發現托嬰中心作業模式有異或幼兒送托後出現情緒、行為異常，可向社會處通報。

針對最近私立玉兒托嬰中心嚴重超收，社會處表示，經查，超收十三人、其科園分校超收五人、龍山分校超收九人，為逃避稽查，還多次將幼兒藏在陽台、倉庫。針對超收 ，已依違反兒童及少年福利與權益保障法開罰，三家各處七萬元罰鍰；規避稽查「藏小孩」，則三家各處六萬元罰鍰。

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