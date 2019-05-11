〈北部〉《桃園》32廠商1800職缺徵才 最高薪70K

2019-05-11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府就業服務處與榮民服務處，十五日將在桃園區永康公園舉辦徵才活動，邀請欣興電子、三菱電梯及新光三越等卅二家廠商，釋出約一千八百個職缺，其中欣興電子開出月薪三萬二千至七萬元徵才。

就服處指出，此次活動邀請科技製造業及服務業等相關廠商提供多元職缺，包括欣興電子、三菱電梯、新光三越、桃園客運、統聯及南亞塑膠等卅二家廠商，歡迎榮民（眷）、退役青年及有意尋職民眾把握應徵機會。此次活動另規劃「就業促進專區」提供各種津貼說明，例如延續推動的「桃園青年安薪就業讚方案」，針對未滿卅歲、高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，經媒合成功並受僱於同一事業單位滿六個月，最高可獲二萬一千元補助。

另為鼓勵退役青年投入就業，凡義務役或志願役士兵退役後，接軌安薪讚方案有提供就業媒合及就業獎勵金；若因受徵召服兵役而離職，後再任職於原事業單位者，則可接續安薪讚方案補助最高六個月的就業獎勵，詳情可洽桃園就業中心：333-3005或上桃園市就業服務處官網查詢。

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