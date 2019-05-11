〈北部〉《桃園》海浪意象 消防局永安分隊搬新家

2019-05-11

〔記者許倬勛／新屋報導〕桃園市消防局永安分隊原有的廳舍老舊、長期遭海風侵蝕，加上空間擁擠狹小已不敷使用，市府爭取中央補助六一六三萬元、自籌三○○九萬元新建廳舍，昨天舉行落成啟用典禮，新址臨台六十一線，不僅有利救災出勤動線，外型塑造成海浪意象，也呼應分隊臨海特性，成為當地新亮點。

永安分隊於二○○二年成立，原本位於新屋區新港路上，辦公廳舍僅一七○坪，隨著消防人員、義消志工、消防車輛及救災救護裝備逐年增加，依現今分隊十七名隊員的規模，空間顯得擁擠侷促，因此，市府選址前公所停車場用地，在前年一月動工新建三層樓、面積約八八二坪建物，規劃車庫、值班台、救災器材室、辦公室、寢室、訓練室等，昨天由市長鄭文燦、消防局長謝呂泉等人主持落成啟用典禮。

永安分隊新廳舍採地景建築設計理念，打破公家機關建築刻板印象，外型如波浪跳躍，與永安漁港相呼應，成為區內新亮點，鄭文燦表示，永安分隊新廳舍十分寬敞舒適，有助改善消防人員生活品質、提振工作士氣，而且臨台六十一線有利救災車輛快速出勤，提升救災救護效率，保障民眾生命財產安全。

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