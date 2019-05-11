〈北部〉「桃園大埤」設施改善 目標9月完工

2019-05-11

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕市府規劃投入一○三七萬元進行「蘆竹區桃園大圳一之十六號景觀埤塘改善工程」，昨天舉辦開工說明會，預計十六日動工、今年九月二日完工，市長鄭文燦表示，考量環湖步道的木欄杆、涼亭及休憩賞景平台年久失修，且蘆興南路未來將設置交流道，基於共同更新的考慮，規劃進行埤塘周邊木造設施修繕，也擬增設池邊福德廟前無障礙步道，讓信眾便於參拜。

木造設施失修 16日動工

坐落於蘆竹、桃園區交界的「桃園大圳一之十六景觀埤塘」，被居民稱為「大池塘」、「桃園大埤」，一直是當地慢跑休閒的好地方，家住附近、經常在此處運動的鄭姓居民說，環湖步道一圈約一．二公里，因為離家近，經常清晨就會到這裡慢跑，得知該處未來四個月將「進廠維修」，雖然會覺得不太方便，但也相當期待完工後的步道能夠更完善，提供更安全的運動休閒空間。

首座示範埤塘 進廠維修

協助爭取改善工程的市議會副議長李曉鐘昨也出席說明會，他表示，過去桃園大圳一之十六景觀埤塘為埤塘興建計畫中第一座示範埤塘、示範親水公園，周邊有環湖步道與賞景平台，是不少居民休閒運動的所在，然而木造設施隨著環境因素毀損，感謝市府支持埤塘改善工程，相信完工後除了休閒運動，也可讓居民體驗埤塘美景。

另方面，有關埤塘附近的蘆興南路交流道工程，鄭文燦表示，原先中正北路交流道僅設計南出北入匝道，升格後市府與交通部高速公路局協調，盼中央能夠追加預算，在蘆興南路設置一個涵洞及增設蘆興南路南入北出的匝道，希望能夠在今年開工，紓解南崁交流道壅塞情形。

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