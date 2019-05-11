〈北部〉《平鎮》40年小巷遭封 地主、鄰居槓上

2019-05-11

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區義民路二二六巷內有條聯外的無名小巷，近日被人堆置大量磚塊，僅留一側空隙供行人通行，其餘機車皆無法通過，居民面對走了逾四十年的路突然被封，試圖移除磚頭，地主竟怒告鄰居、公所侵占，地方議論紛紛；平鎮區公所表示，經查地屬私有，公所雖曾養護該巷，但因年代久遠無法舉證，既成道路的認定有待法院裁定。

義民路二二六巷為無尾巷，巷內住戶有十餘戶，進出除仰賴既有巷道，另有條八十公尺長、兩公尺寬，通往育達路的無名小巷，近期突被人以大量磚塊堆置在入口處，還註明該路段屬「私人土地，禁止進入」，令附近居民非常錯愕；居民表示，該路段由平鎮區公所養護，人車通行逾四十年相安無事，應該算是既成道路，地主只因與鄰居相處不睦就封路，罔顧居民用路權益。

市議員楊家俍為此邀集平鎮區公所、地主代表及居民到場會勘，地主主張該路段未被徵收，仍屬私人所有；公所則指出，經查無名小巷確為私人土地，過去雖然養護過，但因年代久遠無法舉證，過去也沒有申請既成道路認定的紀錄，只能透過法律程序釐清，目前暫時維持原狀。

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