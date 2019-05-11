〈北部〉《桃園》同一建照連棟屋改建 辦分割解套

2019-05-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕早期連棟房屋整排房子只有一張建、使照，導致個別住戶辦理改建困難，市議員劉曾玉春昨天在議會質詢時，建議市府將法規簡化，讓市民在辦理建築更新時更順利；市府都市發展局長盧維屏表示，針對同一建、使照連棟房屋改建問題，內政部已於二○一四年發函解釋，用戶可辦理分割，只要不影響其他用戶法定空地權利即可。

不影響其他戶法定空地權即可

劉曾玉春表示，台中市政府都市發展局於五月公布「台中市領有使用執照建築基地範圍內部分土地申請建築處理原則」，針對台中市在一九八六年二月三日以前已領得使用執照，而且完成地籍分割的老舊社區，其中一棟建築物申請拆除重建規定予以放寬，如符合原有法定建蔽率，即可免檢附其他土地所有權人同意書，大幅降低老舊建築物重建難度。

她表示，以往連棟式房屋大多只有一張建、使照，如果要重建往往要所有住戶同意，無法單獨申請改建，這不是違背憲法保障人民的財產處分嗎？請市府比照台中市政府放寬重建規定，加速都市更新。

市府個案協助 也會簡化法規

市長鄭文燦表示，連棟式老舊建築僅有一張建、使照，導致部分住戶進行房屋更新時遭遇困難，以往都要全部住戶同意改建、或是透過都更方式辦理，如僅部分住戶有改建需求，須透過地籍分割等方式推動，都發局除將視個案協助辦理，也責成都發局參酌其他縣市做法將法規簡化，讓市民在辦理建築更新時更順利。

盧維屏表示，針對同一建、使照連棟房屋僅部分住戶要辦理更新，內政部已於二○一四年發函解釋，只要改建戶辦理分割時，不要侵占到其他屋主法定空地權利，以建地建蔽率六十％為例，四十％是法定空地，分割後必須讓原屋主保留四十％法定空地即可；另台中市為加速都更，才會訂定「台中市領有使用執照建築基地範圍內部分土地申請建築處理原則」，但該處理原則基本上與內政部解釋函內容完全相同，因此，大部分縣市都是依照內政部解釋函處理同一建、使照連棟房屋改建問題，與台中市並沒有太大差異。

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