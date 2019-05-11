〈中部〉《9票之差對何文海提當選無效之訴》時力吳佩芸敗訴 表態選下屆立委

2019-05-11

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕時代力量南屯區議員落選人吳佩芸以九票之差，敗給六連霸的民進黨當選人何文海，對何提出當選無效訴訟。台中地院昨判決吳佩芸敗訴。吳佩芸說，將研究是否上訴，未來將「不限任何形式，投入二○二○年選舉（立委選舉）」。

台中地院判決吳敗訴之因，是勘驗有爭議的一百一十九票，法官認定其中卅七張屬於吳佩芸的有效票，五十二票是何文海的有效票，其餘是無效票或其他人的選票，雙方重新計算，吳佩芸比原得票數增加十二票，何文海比原得票數增加十一票，何比吳多八票。

去年市議員選舉期間，吳佩芸豎立穿泳裝的競選廣告，營造陽光形象，她在臉書中指控，何文海當面嘲諷她「何不露出胸部？」她深感不舒服，何文海反駁說，他從未提過露胸一詞。結果，何以九票之差險勝，「落選頭」吳佩芸提出當選無效訴訟與選舉無效訴訟，前者昨天宣判，後者審理中。

吳佩芸說，她將於明年投入選舉（指立委選舉），把新政治帶到立法院與台灣，陪同她召開記者會的時力立委徐永明則說，吳佩芸願意投入立委選舉，西屯、南屯如何繼續深耕，將全盤討論。

何文海則說，選舉沒有輸贏，只有責任，為民服務是他心繫的期許，事實勝於雄辯，對勝訴判決他至感欣慰，未來將秉持服務鄉親、為民喉舌及高品質問政的態度，繼續為南屯打拚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/