〈中部〉《台中》遭府內黑函攻訐 林筱淇：不是事實

2019-05-11

〔記者張軒哲／台中報導〕市府內部近日傳出一張聲明稿，內容指控觀光旅遊局局長「大學姐」林筱淇領導能力有問題，導致員工陸續請調或退休。但聲明稿並未具名，明顯是針對林筱淇攻擊。民進黨市議員賴佳微也親自向林詢問，並在臉書PO文要求暫時休假接受調查。林筱淇十日指出，黑函內容都不是事實，她個人名譽受損事小，但就怕影響觀旅局士氣。

議員賴佳微盼市府速了解

聲明稿指出，林筱淇對待部屬言語刻薄，鄙視部屬能力，將原本優質團隊士氣搞垮。甚至提到柯Ｐ團隊不用的人，台中市府拿來當寶。聲明稿攻擊性頗強，明顯針對林筱淇而來。

賴佳微臉書指出，不知是否有人跟市長盧秀燕陳情過，但這樣公開恐怕是壓力已到臨界點，希望市府快速了解並保護當事人，且針對觀旅局長林筱淇應該暫時休假，接受調查，直到釐清權責為止。

林駁待部屬刻薄 不想追究

林筱淇昨日指出，這份聲明稿完全沒具名，是一份黑函，內容不是事實，有多處攻擊性字眼。自己與觀旅局同仁感情很好，尊重公務員專業，感謝同事幫忙，有效率完成工作，也尊重及信任同仁，同仁看到黑函也很驚訝，這份不具名黑函傷害個人事小，就怕影響觀旅局辦公室士氣，不想針對黑函去追究，也相信黑函不是觀旅局同事所發出。

不過，市府人員指出，林筱淇上任後，觀旅局員工對其領導風格怨聲載道，有二位簡任官申請提前退休，行銷科有三人申請調職，企劃科也有一人調職，另有一名十多年資深業務助理被解聘。尤其林會當眾不顧情面斥責下屬，讓人面子掛不住。觀旅局員工更說，林以前在北市府是副發言人，她連政府採購法都不清楚，對台中市觀光政策不熟悉，發展方向不明確，但最近對部屬態度已有改善，強勢個性也收斂許多。

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