〈中部〉《台中》員工列罪狀 爆社會局長李允傑耍官威

2019-05-11

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市社會局長李允傑言行爭議多，國民黨市議員黃仁十日質詢再爆料，指李允傑規定，他進出局長室時，員工都須起立向他問好，還要求員工負責按電梯，公益活動愛搶麥克風當個人秀，員工抱怨有七大罪狀，是愛耍官威的土皇帝。李允傑一再否認，強調絕無此事。

議員細數7大罪狀 批像個土皇帝

黃仁在議會民政質詢時說，李允傑在各種活動場合搶麥克風愛唱歌，連參加佛教團體辦的活動也搶著上台對著比丘尼高歌，身分好像是歌星；參加反毒活動時，主辦單位讓法務部科長先致詞，李被排在科長之後就大發雷霆，好大的官威。

黃仁又說，李允傑搞不清楚業務，基層員工投訴，李在社會局像個土皇帝一樣，規定當他進出局長室時，所有人都要起立問候「局長好」，而且從來不自己按電梯，要員工趕忙去按電梯。李允傑急著否認並想解釋，黃仁則繼續指控，還提醒副市長楊瓊瓔，市府團隊裡有老鼠屎。

黃仁再嗆，李除了愛搶麥克風、大耍官威外，還有要求下屬轉發愛心卡補助政令宣導列入年度考核、不按體制續聘臨時人員、員工工作日不要連休超過五天、下屬參加員工訓練後得去宮廟遶境、議會備詢夢周公打瞌睡等七大罪狀。

喊冤強調假消息 李稱指控不是事實

李允傑一再喊冤，強調都是假消息。他解釋，當天是某佛教團體請人演唱三首歌曲，他上台接著唱一小段陽光與小雨，現場法師和團體聽了也都非常開心；社會局員工可以證明，每次都是他自己按電梯。至於進出局長室時，員工要起立問候，他則不回應。

他又說，之前傳說社會局大砍員工，但事實是百分之百留任，一個也沒砍，議員的指控不是事實，絕無此事，是別有居心的人士放出的假消息。

市府員工透露，公務員被逼著去宮廟遶境，李允傑向媒體解釋是同仁自發性參加；臨時人員後來留任，也是媒體爆料後的結果；備詢睡到連記者拍照也不知，可見李之膽大妄為；起立問候「局長好」更是只有李如此，過去沒這樣。

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