〈中部〉《台中》超級媽媽獲表揚 謝罕病兒助圓夢

2019-05-11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕十八歲的昭欣罹患罕病Ｘ染色體脆折症，為台灣第一位女性患者，未滿月又因嗆奶窒息，造成嚴重腦麻癱瘓、癲癇及重度智障等多重障礙，在單親媽媽賴淑麗努力照顧和尋求療育及復健後，現在她會跑馬拉松，也念到高職，往自力更生邁進，媽媽也受到鼓勵，完成上大學、當上老師的夢想，昨天她接受台中特殊學校表揚說「謝謝女兒讓我找到生命價值，圓夢人生！」

帶三個女兒樂觀克服療育難關

四十八歲的賴淑麗回憶照顧昭欣的艱辛，但女兒會說、會看、會站，是母女一起努力得來不易的成果。有三個孩子的她，不只把昭欣照顧好，大女兒、二女兒不但美麗，也都獨立懂事，大家都稱她是「超級媽媽」，她卻說「從孩子身上學到許多，所有的成就都是孩子給的。」

昭欣不但罹患罕病，加上嗆奶缺氧造成腦性麻痺，幾乎全癱全盲，加上有許多血管瘤，醫師診斷這孩子活不過一歲，但賴淑麗不放棄，「我沒有時間難過！」有保母證照的她，深知早療的重要性，昭欣五個月大就不會吸吮，她用針筒一滴滴餵，啼哭不停，就日夜抱在胸前安撫，四年多幾乎無法好好睡覺。

賴淑麗與時間賽跑，不能錯過療育的黃金期，相信孩子的潛力「有做有希望」，安排早療及醫院職能、語言、物理、視力等多重復健及針灸治療，後來又陸續發現有癲癇、聽障、過動症、自閉症等問題，但賴淑麗不被擊倒，「關關難過、關關過！」帶著昭欣治療、復健、戴助聽器，南北奔波。

她一人帶三個女兒「不喊苦、不放棄」，昭欣療育逐漸出現成效，視力有改善、不用再戴助聽器，五歲時，終於能站，和叫她一聲媽媽了，現在就讀台中特殊學校高職二年級，即使穿著背架、矯正鞋，也學會跳舞、打鼓，還學會工作技能清潔和包裝，跟著媽媽出國玩、爬山、騎馬、跑馬拉松，今年寒假將與媽媽騎協力車環島。

賴淑麗完成上大學當老師夢想

賴淑麗不諱言，多次為了昭欣過動症發作而暴衝，自己一度罹患憂鬱症，尋求心理諮商、治療，堅信「有快樂的媽媽，孩子才會好起來！」也為了讓昭欣能騎馬復健，她到馬場以工代賑，照顧孩子不懂不會的地方，懂得尋求資源協助，讓孩子更好。

賴淑麗為昭欣做的犧牲與付出，卻回頭感謝女兒，因為昭欣的成長進步，讓她不只是平凡的家庭主婦，更讓她看見自己的價值與夢想，「給我勇氣，讓我圓夢！」花五年完成大學學業，為了兼顧孩子，帶著三個女兒站在走廊聽課，現在還是小學的代課老師，完成幾座百岳，今年除了要環島、明年要出國爬山，未來還要當馬術教練。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/