〈中部〉彰化收養流浪狗補助8千 棄養追回

2019-05-11

〔記者林良哲／彰化報導〕為了解決流浪犬隻咬傷人畜事件，彰化縣政府已推動實施「流浪狗有家愛心計畫」，希望由愛心人士、團體以及鄉鎮市公所出面，收養流浪狗，每隻補助飼料、醫療及場所管理費用八千元，但是領養者必須簽定切結書，不但要提供理想的場地，日後還不能棄養，否則將要追回補助經費，若是發現有虛偽詐領經費者，也會移送法辦。

有關彰化市近日傳出民眾遭流浪犬隻咬傷事件及流浪犬圍攻貓隻事件，彰化縣動物防疫所人員和市公所清潔隊人員，已加強捕捉工作，但因目前「流浪狗中途之家」收容量已經額滿，因此已擬定「流浪狗有家愛心計畫」，希望由愛心人士、團體以及鄉鎮市公所出面，收養流浪狗。

彰化縣動物防疫所表示，此一計劃將會提供領養者或是單位每隻八千元補助，但領養之後必須「養生送死」，不能中途「放棄」，而縣府也會事先前到收養場所進行勘查，看看是否適合？日後流浪狗若是生病或死亡，都要由領養者負責。

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