〈中部〉（南投）頭社金針花繽紛 繡線菊浪漫紫

2019-05-11

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區頭社盆地，近年有農友栽種金針花，面積達四公頃，每年五月母親節前後，就會開滿金針花，並有改良品種彩色金針花，紅、粉、黃花爭妍比美，繽紛璀璨，惟受暖冬、乾旱影響，目前花況三、四成，今年花田還加入紫色「繡線菊」，鮮豔紫色花毯，相較薰衣草毫不遜色，成為頭社另一亮點。

金針開出紅、桃紅、黃、紫色

農友王順瑜表示，金針花又叫萱草、忘憂草，常見開花期都在中秋節前後，但為讓俗稱「母親花」的金針能在五月母親節開花，他才育種出能在夏天開花的彩色金針花，每到開花期綻放紅、粉、黃、桃紅、紫芋色等彩色花朵，甚至有花瓣滾出蕾絲邊造型的，成為頭社特殊花海景象。

但今年受暖冬影響，加上梅雨之前曾乾旱好一段時間，造成金針花開花延後，目前花況約四成，不過受惠連日雨勢，雨水滋潤加速金針花開，花期可從五月中盛放到六月底。

王順瑜也說，金針花還有「一日美人」的稱號，係因花朵早上開花，晚上就凋謝了，因此到頭社賞花，也能品嘗到金針花生菜沙拉，或是川燙食用，尤其部分品種開花時還有濃郁香氣，吃花還能聞到花香，是相當特殊的體驗。

繡線菊比薰衣草大株更亮麗

另外，今年也試種紫色豔麗繡線菊，植株高度有如芒草，遠看還以為是薰衣草，由於花型姿態與眾多花卉類似，彷彿麒麟「四不像」，別名又稱「麒麟菊」。

繡線菊開花會從底部往上開，花型比薰衣草更大，顏色也更亮麗，為多年生花卉，主要以切花方式出口到日本，生性耐水，適合頭社的濕地環境，近期繡線菊盛開，不僅吸引遊客到訪，連蜜蜂也都來採蜜，是相當好的蜜源植物，未來可望成為當地賞花亮點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/