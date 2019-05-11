〈中部〉虎尾3人瑞嬤 分享長壽秘訣

2019-05-11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長張麗善昨天拜訪虎尾鎮的人瑞阿嬤，陪他們提前歡度母親節，有人瑞愛喝蔘茸酒配「土豆」，高齡一百零七歲的廖蔡愛還能幫孫子帶曾孫，她們各自分享長壽撇步，讓人稱羨。

張麗善昨天拜訪人瑞阿嬤廖蔡愛及一百零六歲的程貴、林彭論等三人，提前歡度母親節，聆聽阿嬤們的人生哲學及智慧，也祝福大家母親節快樂。

家住虎尾鎮興中里的廖蔡愛，育有八名子女，四代同堂，早年幫子女帶孫子，因為身體硬朗，現在還能幫孫子帶曾孫，享受天倫之樂之餘，也有滿滿的成就感。

廖蔡愛說，陪伴孩子、孫子們成長，除了減輕子女的負擔，還能常保年輕快樂的心，阿嬤還分享自己保健長壽的秘訣就是每天一早散步到社區公園做體操、呼吸新鮮空氣、保持身心健康愉悅，「無煩無惱，吃甲像阿不倒」（台語，意即沒煩惱，就能像不倒翁般快樂無憂）。

家住埒內里的程貴因丈夫早逝，含莘茹苦扶養三名子女成人，苦盡甘來，如今五代同堂、子孝孫賢，子孫各個事業有成且十分孝順，人瑞阿嬤含飴弄孫，盡享天倫之樂。

頂溪里的林彭論與丈夫鶼鰈情深，扶養五名子女成家立業，從嫁入夫家務農種蒜頭，到現在阿嬤剝蒜頭功夫仍是一流，連孫子都說，年輕人也比不上，阿嬤特別強調，「早睡早起就是健康的不二法門」，所以她天天早起，現在還能喝蔘茸酒配「土豆」，贏得全場喝采聲。

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